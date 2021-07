Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gareth Bale a lâché une bombe sur son avenir !

Publié le 6 juillet 2021 à 19h00 par B.C.

De retour au Real Madrid cet été, Gareth Bale a bien l’intention d’honorer jusqu’à terme son contrat prenant fin l’année prochaine, avant de prendre sa retraite.

Avec le départ de Zinedine Zidane, Gareth Bale pourrait avoir une dernière chance de briller au Real Madrid. Prêté la saison dernière à Tottenham, l’international gallois va faire son retour dans la capitale espagnole cet été et sera à la disposition de Carlo Ancelotti, qui semble disposé à lui faire confiance chez les Merengue . « Gareth n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas eu beaucoup de temps en Premier League mais il a marqué de nombreux buts lorsqu'il a eu l'occasion de jouer. Il revient et je le connais très bien. Si vous avez la motivation, vous pouvez faire une belle saison. Je n'en ai aucun doute », confiait l’Italien à son arrivée. Et de son côté, Gareth Bale serait également désireux de rester.

Une dernière saison au Real Madrid puis la retraite ?