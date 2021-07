Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C’est très chaud pour Paul Pogba !

Publié le 6 juillet 2021 à 17h45 par A.C.

Alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat à Manchester United, Paul Pogba pourrait poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

A un an et demi de la Coupe du monde au Qatar, les propriétaires du Paris Saint-Germain semblent déterminés à frapper très fort sur le mercato estival. Si Georginio Wijnaldum a déjà signé, Leonardo travaille sur les arrivées d’Achraf Hakimi, de Sergio Ramos et de Gianluigi Donnarumma. Un autre dossier colossal prend toutefois forme en coulisses, puisque RMC Sport a annoncé que le PSG garderait un œil sur Paul Pogba. Ce dernier se retrouve en effet à seulement un an de la fin de son contrat à Manchester United et ne semble pas du tout enclin à prolonger.

Le PSG confirme les discussions avec le clan Pogba