Mercato - PSG : Leonardo se lance dans un incroyable projet à 180M€ !

Publié le 6 juillet 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Déjà très actif sur le marché pour renforcer l'effectif du PSG, Leonardo va devoir désormais devoir dégraisser l'effectif de Mauricio Pochettino, notamment pour équilibrer les comptes. Dans cette optique, plusieurs joueurs sont concernés par un départ.

Comme attendu, après une saison en demi-teinte marquée par la perte du titre en Ligue 1 face au LOSC, le PSG est très actif sur le marché afin de constituer un effectif capable de remporter la Ligue des Champions. Et Leonardo ne fait pas les choses à moitié. En effet, le directeur sportif du PSG a déjà bouclé l'arrivée libre de Georginio Wijnaldum tandis que dans les prochaines heures, Achraf Hakimi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma vont débarquer. Et ce n'est pas tout puisque les noms de Paul Pogba, Eduardo Camavinga ou encore Joaquin Correa circulent avec insistance ces derniers jours. Mais le PSG désormais devoir vendre afin d'équilibrer ses comptes. Un domaine dans lequel Leonardo n'a jamais excellé comme il le révélait lui-même en janvier dernier dans les colonnes de France Football : « On verra les opportunités, surtout à travers des prêts. Ça va dépendre aussi de nos besoins parce que nous avons déjà vingt-huit joueurs au sein de l’effectif. Mais nous sommes à l’écoute, forcément. C’est un travail excitant que de se réinventer en cette période de crise. En revanche, je reconnais que je suis moins bon sur les ventes. Mais, pour ma défense, personne n’achète. Ou beaucoup moins qu’avant . » Mais le directeur sportif du PSG va devoir se faire violence.

Le PSG doit vendre pour 180M€