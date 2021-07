Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un rendez-vous imminent pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 6 juillet 2021 à 15h15 par A.C.

L’avenir de Cristiano Ronaldo, annoncé notamment dans le viseur du PSG, pourrait bien connaitre un premier tournant décisif au cours des prochains jours.

Après trois années passées en Italie, Cristiano Ronaldo pourrait quitter la Juventus. Le Portugais serait agacé par les différents échecs bianconeri de ces dernières années et voudrait trouver un club capable de lui offrir la chance de remporter une dernière Ligue des Champions, à 36 ans. Le Paris Saint-Germain semble être le club parfait et plusieurs sources ont évoqué un intérêt certain des propriétaires qataris pour le quintuple Ballon d’Or. La Gazzetta dello Sport a notamment expliqué que le PSG serait disposé à lui offrir le même salaire qu’il perçoit actuellement à la Juventus, soit 31M€ net par an.

Jorge Mendes va rencontrer la Juventus