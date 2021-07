Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incroyable coup Paul Pogba prend forme !

Publié le 5 juillet 2021 à 21h15 par D.M.

Le PSG pourrait frapper un gros coup en recrutant Paul Pogba cet été. Le joueur ne resterait pas insensible à l'intérêt du club parisien et n'écarterait pas un retour en France.

Le PSG pourrait annoncer l’arrivée de plusieurs recrues dans les prochaines heures. Après avoir officialisé celle de Georginio Wijnaldum, le club de la capitale aurait trouvé un accord avec Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, mais aussi Sergio Ramos. Et ce n’est que le début puisque les dirigeants parisiens pourraient accueillir, lors de ce mercato, une top star mondiale. Selon RMC Sport, le PSG continuerait de suivre la situation de Lionel Messi, qui ne parvient pas à trouver d’accord avec le FC Barcelone, mais aussi de Paul Pogba, sous contrat jusqu’en 2022 avec Manchester United.

Pogba ne fermerait pas la porte au PSG