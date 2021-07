Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La porte s'ouvre pour Laporta avec cette star de Serie A !

Publié le 6 juillet 2021 à 1h00 par D.M.

Président du Napoli, Aurelio De Laurentiis a indiqué qu'il ne s'opposerait pas au départ de Lorenzo Insigne, notamment si ce dernier officialisait ses envies de départ.

Malgré ses grosses difficultés financières, le FC Barcelone espérerait recruter un joueur de Serie A. Selon les informations du Corriere dello Sport , le club catalan aurait coché le nom de Lorenzo Insigne et aurait commencé à discuter avec son agent. Sous contrat jusqu’en 2022, le joueur du Napoli serait également sur les tablettes de Tottenham. Pour l’heure, Insigne, qui dispute l’Euro, n’a pas pris de décision, mais pourrait accepter de prolonger son bail notamment si Aurelio De Laurentiis lui propose un salaire supérieur à 5M€.

« C'est à lui de décider »