Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce message très fort sujet de Kane…

Publié le 6 juillet 2021 à 21h40 par La rédaction

Fabio Paratici, le nouveau dirigeant de Tottenham, s’est exprimé au sujet de l’avenir d’Harry Kane. Décryptage.

Fabio Paratici, le nouveau dirigeant de Tottenham, s’est exprimé sur Sky Sport au sujet de l’avenir d’Harry Kane, qui n’a pas caché qu’il souhaitait quitter Tottenham et qui est pisté par plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, le Real Madrid et surtout Manchester City, en pole sur le dossier : « Nous voulons garder Harry Kane à Tottenham, c'est notre objectif. J'ai eu la chance de voir beaucoup de meilleurs joueurs à la Juventus et je veux aussi profiter de Harry Kane. C'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Je n'ai pas encore eu de conversation avec Harry Kane, juste parce que je ne veux pas déranger nos joueurs pendant les Euros. C'est un attaquant incroyable ».

Décourager les clubs intéressés…