Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Sarabia peut faire avancer les plans de Leonardo !

Publié le 7 juillet 2021 à 12h15 par A.C.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2024, Pablo Sarabia pourrait être d’une grande aide pour Leonardo.

Le mercato estival du Paris Saint-Germain a commencé sur les chapeaux de roues. Après Georginio Wijnaldum, les supporters parisiens ont enfin vu arriver Achraf Hakimi, alors que nous vous parlions d’un accord sur le10sport.com dès le 18 juin dernier. Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos devraient suivre, mais Leonardo travaillerait également sur l’arrivée d’un attaquant avec Joaquin Correa. La presse italienne explique toutefois que ce dossier bloque, puisque le PSG aurait offert Pablo Sarabia plus une somme comprise entre 10 et 20M€, alors que la Lazio réclamerait entre 40 et 45M€.

Sarabia de plus en plus apprécié par la Lazio