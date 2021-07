Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de tonnerre dans ce dossier chaud de Leonardo !

Publié le 6 juillet 2021 à 14h30 par A.C.

Alors que l’on attend Sergio Ramos et Achraf Hakimi au Paris Saint-Germain, Leonardo travaillerait avec la Lazio afin de recruter Joaquin Correa, un joueur particulièrement apprécié par Mauricio Pochettino.

Le numéro 9 du Paris Saint-Germain pourrait changer de propriétaire la saison prochaine. Mauro Icardi ne semble en effet pas convaincre Leonardo, qui voudrait le vendre au cours de ce mercato estival. Son remplaçant ne serait autre que Moise Kean, que le directeur sportif du PSG souhaite récupérer après un prêt plutôt réussi. Cet été, le Paris Saint-Germain semble déterminé à faire les choses en grand et donc, un ou plusieurs autres attaquants pourraient débarquer d’ici la fin du mercato. Il pourrait notamment y avoir Joaquin Correa ! Sky Sport Italia a évoqué des échanges entre le PSG et la Lazio, avec notamment Leonardo qui entretiendrait d’excellentes relations avec Igli Tare. Sans Ligue des Champions, le club romain doit vendre au moins un gros nom et c’est donc Correa qui devrait être sacrifié, ce qui n’a pas échappé au PSG. La Lazio réclamerait toutefois entre 40 et 45M€ pour laisser filer l’international argentin, ce qui semble trop important pour l’instant.

Ça coince pour Pablo Sarabia

Pour faire baisser ce prix, Leonardo aurait proposé plusieurs joueurs à la Lazio, notamment Julian Draxler et Pablo Sarabia. C’est ce dernier qui aurait attiré l’attention des Italiens, vraisemblablement impressionnés par le niveau affiché à l’Euro avec l’Espagne. Or, Sarabia ne semble pas pour l’instant convaincu par cette opération. Il Messaggero a en effet annoncé qu’il regarderait plutôt vers la Liga, en cas de départ du Paris Saint-Germain. Il pourrait y trouver un point de chute des plus prestigieux, puisque Diego Simeone souhaiterait l’attirer à l’Atlético de Madrid. Du côté de La Gazzetta dello Sport , ce serait plutôt le salaire de Sarabia qui poserait problème à la Lazio.

Le PSG n’a plus donné de nouvelles