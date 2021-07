Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sous pression dans ce dossier à 40M€ !

Publié le 6 juillet 2021 à 10h45 par A.C.

Leonardo négocierait actuellement avec la Lazio, afin d’attirer Joaquin Correa au Paris Saint-Germain.

Le visage du Paris Saint-Germain pourrait être très différent la saison prochaine. Leonardo travaille en effet sur une multitude de pistes, dont certaines ont déjà été bouclées. Mais le directeur sportif du PSG ne semble pas rassasié et souhaiterait notamment offrir Joaquin Correa à Mauricio Pochettino. Avec la qualification manquée en Ligue des Champions, l’attaquant est poussé vers la sortie par la Lazio, qui réclamerait entre 40 et 45M€. A noter que le PSG aurait fait une première offre, comprenant notamment un échange avec Pablo Sarabia.

La Lazio est pressée de vendre Correa