Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros flop du projet QSI est poussé vers la sortie !

Publié le 7 juillet 2021 à 9h15 par La rédaction

Alors que le PSG réalise un début de mercato estival très afité, les cas de nombreux indésirables du club doivent encore être réglés par Leonardo. Thilo Kehrer serait sur la liste prioritaire des joueurs à vendre pour la direction parisienne, mais les offres reçues ne seraient pas légion.

Après l’officialisation d’Achraf Hakimi mardi, le PSG continue son très bon début de mercato estival et ne compte sûrement pas s’arrêter là. Le club parisien devrait encore voir arriver Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma dans les prochains jours. Cependant, du côté de Leonardo et de la direction parisienne, les cas de plusieurs indésirables du club sont prioritaires. Si les achats sont pour l’instant bons et cohérents, le PSG serait dans l’obligation de vendre cet été sur le marché des transferts. L’exemple de Thilo Kehrer devrait d’ailleurs poser un problème au PSG et à Leonardo cet été.

Très peu d’offres pour Kehrer