Mercato - PSG : Et si le PSG acceptait finalement de lâcher Kylian Mbappé ?

Publié le 7 juillet 2021 à 5h00 par T.M.

Jusqu’à présent, le PSG s’est toujours opposé au départ de Kylian Mbappé. Néanmoins, les plans de Leonardo pourraient bien redistribuer les cartes. Explications.

L’avenir de Kylian Mbappé est encore et toujours au centre de toutes les discussions. Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, le Français aurait d’ores et déjà prévenu sa direction qu’il n’avait pas l’intention de prolonger son contrat. La situation devient donc dangereuse pour le club de la capitale, qui pourrait par conséquent perdre Mbappé gratuitement l’été prochain. Un risque que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi semblent vouloir prendre, ayant déjà expliqué que la porte était fermée à double tour. Et si la tendance changeait ?

Un intérêt toujours d’actualité pour Vinicius Jr !