Mercato - OM : Longoria prépare un joli coup en Ligue 1 ?

Publié le 7 juillet 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que l’OM a annoncé ce mardi sa 5ème recrue de l’été, Pablo Longoria ne semble pas prêt de s’arrêter de sitôt.

Le mercato bat son plein à l’OM. Cet été, Pablo Longoria est très actif et il a déjà offert pas moins de 5 renforts à Jorge Sampaoli. En effet, après Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi et Cengiz Under, c’est Matteo Guendouzi qui s’est engagé avec les Phocéens sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le travail de Longoria paye donc jusqu’à présent et cela va continuer encore un certain temps. D’ailleurs, en coulisse, un nouveau dossier pourrait être en train de se décanter.

Fofana ou Caci à l’OM ?