Mercato - OM : Pablo Longoria réserverait une recrue surprise !

Publié le 6 juillet 2021 à 13h15 par A.M.

Déjà très actif sur le marché, Pablo Longoria ne compte pas en rester là et prépare d'autres coups, notamment un renfort peut-être inattendu.

Cet été, l'Olympique de Marseille dynamite le mercato. Pablo Longoria a déjà bouclé l'arrivée de cinq renforts avec les arrivées de Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Mattéo Guendouzi. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque le président de l'OM avait annoncé une dizaine de recrues. Dans cette optique, Pau Lopez, William Saliba et Luan Peres sont attendus à Marseille dans les prochaines heures. Mais Pablo Longoria semble réserver une surprise.

L'agent de Fofana et Caci présent à Marseille

En effet, sur Instagram, un agent s'est affiché dans les locaux de La Commanderie. C'est notamment le représentant de Loïc Badé, qui s'est engagé à Rennes lundi, mais il gère surtout les intérêts de Seko Fofana et d'Anthony Caci. Et c'est loin d'être anodin puisque le milieu de terrain du RC Lens aurait récemment fait l'objet d'une offre de 17M€ de l'OM. Concernant le défenseur de Strasbourg, il a également été cité dans le viseur de l'OM ces dernières semaines. Enfin, Kenny Lala, longtemps suivi par l'OM ces dernières années, fait également partie du carnet de cet agent qui était à Marseille. Reste désormais à savoir si cela débouchera sur une piste concrète.