Mercato - PSG : Sergio Ramos est déjà regretté en Espagne !

Publié le 7 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Libre de tout contrat, Sergio Ramos va s'engager au PSG dans les prochaines heures. Et du côté de l'Espagne, il va laisser un vide.

Dans les prochaines heures, le PSG devrait officialiser l'arrivée de Sergio Ramos. Libre depuis la fin de son bail avec le Real Madrid, le défenseur espagnol va s'engager jusqu'en 2023 avec le club de la capitale. Un très gros coup pour le PSG qui s'offre l'un des défenseurs les plus impressionnants de sa génération, et qui devrait laisser un vide au Real Madrid comme l'explique Pablo Polo.

«C’était vraiment le leader du Real»