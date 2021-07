Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un club de Ligue 1 tente un coup à Paris !

Publié le 6 juillet 2021 à 14h15 par A.M.

Déjà très actif sur le marché, le PSG doit désormais dégraisser son effectif, un Timothée Pembélé pourrait notamment être prêté à Montpellier.

Bien décidé à frapper fort sur le mercato afin de constituer un effectif capable de remporter la Ligue des Champions, le PSG a déjà recruté Georginio Wijnaldum, qui débarque libre en provenance de Liverpool. Dans la foulée, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos vont suivre dans les prochaines heures. Et alors que le recrutement parisien n'est pas terminé, un dégraissage va désormais se mettre en place au sein de l'effectif du PSG et cela devrait s'accélérer prochainement.

Pembele vers un prêt à Montpellier ?

Pour commencer, le PSG pourrait laisser filer certains jeunes sous la forme de prêt. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les discussions seraient très avancées entre Montpellier et le PSG pour le prêt de Timothée Pembélé. La polyvalence du jeune parisien, capable de jouer défenseur central ou latéral droit, est particulièrement appréciée du côté du club héraultais.