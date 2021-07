Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle révélation sur le gros coup Hakimi !

Publié le 7 juillet 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que le PSG a bouclé l'arrivée d'Achraf Hakimi pour environ 60M€, hors bonus, Leonardo a bien réalisé un très joli coup.

Après de longues négociations, Achraf Hakimi est la seconde recrue estivale du PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com le 18 juin, le club de la capitale a repris le dessus sur Chelsea dans ce dossier pour boucler l'arrivée de l'international marocain. Journaliste de RMC Sport , Mohamed Bouhafsi a d'ailleurs révélé qu'Achraf Hakimi de son côté n'a jamais hésité pour son choix.

«Il avait tout de suite dit qu’il voulait absolument rejoindre le PSG»