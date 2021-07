Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un nouvel objectif colossal pour son mercato !

Publié le 7 juillet 2021 à 8h45 par G.d.S.S. mis à jour le 7 juillet 2021 à 8h47

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma étant désormais actée, ainsi que la prolongation de contrat d’Alexandre Letellier, le PSG va devoir se séparer d’un certain nombre de gardiens d’ici la fin du mercato estival, et pas moins de quatre éléments sont concernés.

Après avoir officialisé les arrivées de Georginio Wijnaldum (30 ans, libre) et Achraf Hakimi (22 ans, 60M€), le PSG ne va pas s’arrêter en si bon chemin dans son recrutement ! Sergio Ramos est attendu ce mercredi à Paris pour passer sa visite médicale et signer un contrat de deux ans, et par la suite, Gianluigi Donnarumma suivra le pas. Le gardien italien disputera d’abord la finale de l’Euro dimanche soir à Wembley avant d’officialiser ensuite son arrivée au PSG en tant que nouveau concurrent de Keylor Navas, mais Leonardo a également assuré le statut de numéro trois à ce poste puisqu’Alexandre Letellier a récemment été prolongé d’un an. Il va désormais falloir dégraisser…

Areola, Rico, Bulka, et Innocent vers la sortie