Mercato - PSG : Achraf Hakimi s’enflamme après son arrivée à Paris !

Publié le 6 juillet 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que son arrivée a été officialisée par le PSG ce mardi, Achraf Hakimi a confié toute sa fierté de rejoindre le club de la capitale après la grande annonce de sa venue.

C’est enfin officiel depuis ce mardi à 18h25 : Achraf Hakimi est un joueur du Paris Saint-Germain. L’international marocain arrive en provenance de l’Inter contre 70 M€ comme le10sport.com vous l’avait révélé et ainsi paraphé un contrat de cinq ans avec l’écurie parisienne, au sein de laquelle il portera le numéro 2 laissé vacant après le départ de Thiago Silva il y a un an. Ce faisant, le PSG enregistre l’arrivée de l’un des meilleurs joueurs au poste de latéral droit au monde, et ce alors que ce secteur était sans doute celui à renforcer en priorité cet été. Et forcément, Nasser Al-Khelaïfi n’avait pas caché sa joie juste après la grande annonce. « Nous sommes heureux d'accueillir Achraf Hakimi à Paris aujourd'hui. La signature d'un joueur de cette envergure montre le niveau de nos ambitions. Nous continuons de construire quelque chose de très spécial. Achraf n'a que 22 ans, mais il s'est déjà imposé comme l'un des meilleurs latéraux de la planète football, et c'est le standard que nous nous fixons au club. Je sais qu'Achraf aura une carrière fantastique avec nous et tout le club lui souhaite beaucoup de succès sous nos couleurs ». Et de son côté, Achraf Hakimi a affiché toute sa fierté à l’occasion d’un entretien accordé aux médias officiels du PSG.

« J'ai envie de faire de grandes choses ici »