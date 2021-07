Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un dossier brûlant est enfin bouclé !

Publié le 6 juillet 2021 à 15h45 par G.d.S.S.

Comme prévu, Achraf Hakimi va s’engager avec le PSG. Le latéral droit marocain a validé sa visite médicale dans la capitale ce mardi après-midi, et s’apprête à boucler son transfert avec un contrat de cinq ans à la clé.

Achraf Hakimi au PSG, tout est définitivement réglé ! Le10sport.com vous avait dégagé dès le 18 juin la tournure très positive des échanges entre Leonardo et l’Inter Milan pour le transfert du latéral droit marocain de 22 ans, qui était l’une des grandes priorités parisiennes de ce début de mercato estival. Et alors qu’Hakimi était attendu ce mardi dans la capitale pour passer sa visite médicale, le dossier a donc atteint son ultime étape avant officialisation.

Tout est validé pour Hakimi