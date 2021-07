Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Pjanic prend un tournant décisif !

Publié le 8 juillet 2021 à 10h30 par Th.B.

N’ayant ni les grâces de Ronald Koeman ni celles du président Joan Laporta, Miralem Pjanic pourrait y voir plus clair d’ici la fin de la semaine au sujet de son avenir qui ne devrait certainement pas s’écrire au FC Barcelone.

Arrivé en provenance de la Juventus en juin 2020 lorsque Arthur Melo faisait le chemin inverse, Miralem Pjanic ne devrait pas s’éterniser au FC Barcelone. En effet, après une saison galère au sein du club culé où il a notamment vu le jeune Pedri (18 ans) lui faire de l’ombre aux yeux de Ronald Koeman, l’international bosnien disposerait d’un bon de sortie. Et alors que la Juventus serait son option privilégiée, il se pourrait que Manuel Locatelli chamboule ses plans, la Vieille Dame semblant privilégier une offensive pour l’international italien évoluant à Sassuolo plutôt que son ancien milieu de terrain.

Plusieurs portes de sortie pour Pjanic !