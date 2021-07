Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le sort de cette révélation de l'Euro est déjà connu !

Publié le 8 juillet 2021 à 10h00 par A.D.

Véritable révélation de l'Euro, Mikkel Damsgaard aurait tapé dans l'oeil de plusieurs écuries européennes, et notamment du FC Barcelone, de la Juventus, du Milan AC et de l'Inter. Toutefois, l'international danois pourrait plutôt migrer vers la Premier League, car plusieurs clubs anglais auraient déjà approché son agent.

Au même titre que le Danemark, demi-finaliste de l'Euro, Mikkel Damsgaard en a surpris plus d'un cet été. Auteur de prestations XXL avec sa sélection, l'attaquant de la Sampdoria aurait alerté plusieurs écuries européennes. En effet, la direction du FC Barcelone serait tombée sous le charme de Mikkel Damsgaard pendant l'Euro et verrait d'un bon oeil l'idée de le recruter. Toutefois, le Barça serait loin d'être seul sur ce dossier, puisque l'international danois aurait également la cote en Italie et en Angleterre.

Direction la Premier League pour Mikkel Damsgaard ?