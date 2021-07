Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une star de Pep Guardiola en approche ?

Publié le 8 juillet 2021 à 9h30 par A.D.

Tombé sous le charme de Raheem Sterling durant l'Euro, Carlo Ancelotti voudrait se l'offrir lors du mercato estival. Alors que l'attaquant de Manchester City serait prêt à rejoindre le Real Madrid, le club merengue serait le club le plus intéressé par l'international anglais.

Très performant cette saison, Raheem Sterling aurait tapé dans l'oeil de Carlo Ancelotti. Pour étoffer son attaque cet été, le coach du Real Madrid aimerait s'offrir les services de l'attaquant de Manchester City. Toutefois, l'ancien technicien du PSG serait contraint de payer le prix fort pour Raheem Sterling. Alors qu'il ne voudrait pas se séparer de son numéro 7, Pep Guardiola ne compterait pas le laisser filer pour moins de 90M€. Malgré tout, le Real Madrid n'aurait pas l'intention d'abandonner pour Raheem Sterling.

Raheem Sterling prêt à signer au Real Madrid ?