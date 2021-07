Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un énorme coup à jouer pour Cristiano Ronaldo !

Publié le 8 juillet 2021 à 8h45 par Th.B.

L’aventure turinoise pourrait prendre fin cet été pour Cristiano Ronaldo en raison de sa situation contractuelle à la Juventus. Cependant, et bien que le PSG semble être une possibilité prise en considération par le Portugais, les dés ne seraient pas encore jetés.

Et si c’était le moment ou jamais pour Doha de se mettre à rêver de la venue de Cristiano Ronaldo ? Depuis le début de l’ère QSI initiée à l’été 2011, les propriétaires du PSG auraient toujours rêvés de mettre la main sur l’une des deux stars du football mondial, à savoir Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Et alors que le capitaine du FC Barcelone semble être toujours en pourparlers avec ses dirigeants pour prolonger son contrat qui a expiré le 30 juin dernier, Cristiano Ronaldo pourrait lui être disponible sur le marché des transferts. Contractuellement lié jusqu’en juin 2022 à la Juventus, une prolongation ne serait pas dans les tuyaux et le10sport.com vous révélait le 20 mai dernier que le clan Ronaldo se préparait à toute éventualité et que le PSG était bel et bien une option. Depuis, la donne n’aurait pas changée et un départ serait toujours une solution aux yeux de Cristiano Ronaldo.

Le PSG, une option pour Ronaldo, mais…