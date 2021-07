Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos, Real Madrid… Le flou règne pour dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 8 juillet 2021 à 6h45 par Th.B.

Alors que Luis Campos pourrait jouer un rôle déterminant dans l’avenir de Kylian Mbappé que ce soit au Real Madrid ou au PSG selon différents médias, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco est monté au créneau.

Sans emploi depuis son départ du LOSC où il occupait la position de conseiller de l’ancien président Gerard Lopez, Luis Campos est annoncé du côté du Real Madrid depuis plusieurs semaines où il pourrait jouer un énorme rôle dans le potentiel transfert de Kylian Mbappé au club merengue alors que la relation entre l’attaquant du PSG et l’ancien membre de la cellule recrutement de l’AS Monaco conserveraient une très bonne relation. D’ailleurs, l’ex-directeur sportif de l’ASM glisserait à Mbappé en coulisse le message suivant. « On peut marcher ensemble sur l’Europe ». Mais si tout ça se passait au PSG plutôt qu’au Real Madrid ?

Luis Campos dément une arrivée au PSG ou au Real Madrid !