Mercato - PSG : Le PSG, la solution idéale pour Paul Pogba !

Publié le 8 juillet 2021 à 5h30 par T.M.

Cet été, Paul Pogba pourrait bien quitter Manchester United. Et pour certains, rejoindre le PSG serait ce qu’il y a de mieux à faire pour l’international français.

Après Georginio Wijnaldum, le PSG se chercherait encore un autre milieu de terrain. Dans l’entrejeu, Mauricio Pochettino pourrait donc être armé comme jamais, lui qui pouvait déjà compter notamment sur Marco Verratti, Leandro Paredes ou encore Idrissa Gueye. Mais qui rejoindra donc le PSG ? Ces derniers jours, c’est le nom de Paul Pogba qui revient le plus. Alors que Leonardo et Mino Raiola, l’agent du Français, s’entendent très bien, des discussions auraient même déjà débuté en vue d’un futur transfert du joueur de Manchester United, lui qui n’a plus qu’un an de contrat.

« C’est le moment pour lui d’y aller »