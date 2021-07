Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros coup en Ligue 1 toujours d’actualité pour Al-Khelaïfi !

Publié le 8 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Toujours à la recherche d’un autre milieu de terrain, le PSG n’a visiblement pas oublier Houssem Aouar (OL).

Malgré Georginio Wijnaldum, le PSG ne semble pas être rassasié concernant son recrutement au milieu de terrain. Ayant frappé un gros coup en accueillant le Néerlandais, libre de tout contrat, Leonardo serait toujours en quête d’un nouveau joueur pour l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Celui-ci pourrait pourquoi pas être Paul Pogba. A un an du terme de son contrat avec Manchester United, l’international français semble se rapprocher du PSG. Mais il ne faudrait également pas faire une croix sur Houssem Aouar.

Al-Khelaïfi est fan !

L’heure du départ aurait visiblement sonné pour Houssem Aouar. Mais pour aller où ? Selon les informations du 10sport.com, Arsenal a formulé une offre alors que du côté de l’OL, où on attend près de 25M€ pour l’international français. Aouar rejoindra-t-il alors que les Gunners ? Il faudra faire attention à la concurrence et pourquoi pas le PSG. Selon nos informations, le club de la capitale est toujours à l’affût, notamment via Nasser Al-Khelaïfi, fan du joueur de Jean-Michel Aulas.