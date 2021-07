Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo doit se méfier pour le coup de cœur de Pochettino

Publié le 7 juillet 2021 à 23h45 par A.C.

Leonardo souhaiterait attirer Joaquin Correa au Paris Saint-Germain, mais il n’est visiblement pas seul sur le coup.

Avec le possible départ de Mauro Icardi et les problèmes concernant un retour de Moise Kean, du côté du Paris Saint-Germain on semble s’être mis à la recherche d’un attaquant de pointe. En Italie, on assure que Leonardo négocierait actuellement avec la Lazio pour Joaquin Correa. Ce dernier serait très apprécié par Mauricio Pochettino, mais couterait tout de même pas moins de 45M€. Ainsi, le PSG aurait proposé Pablo Sarabia plus 10 ou 20M€ pour trouver un accord et après un petit moment de flottement, ce dossier semble avancer.

Tottenham offre plus que le PSG