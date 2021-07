Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a lâché une réponse à Pochettino pour son avenir !

Publié le 7 juillet 2021 à 17h15 par T.M.

Alors que chacun cherche à en savoir plus concernant l’avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino n’a dernièrement pas hésité à décrocher son téléphone pour en savoir plus à propos des intentions de son joueur.

Actuellement, Kylian Mbappé est en vacances. Suite à l’élimination de l’équipe de France à l’Euro face à la Suisse, l’attaquant du PSG prend donc quelques jours de repos avant de faire son retour au PSG. Mais son avenir avec le club de la capitale est toujours aussi incertain. En effet, alors que Mbappé n’a plus qu’un an de contrat, sa situation interroge. Si Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi font tout pour le prolonger, un départ pourrait être privilégié par le principal intéressé. Son choix final est donc attendu par tout le monde, y compris par Mauricio Pochettino.

L’appel de Pochettino à Mbappé !