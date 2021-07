Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Camavinga, Pogba... Le prochain gros coup de Leonardo prend forme !

Publié le 7 juillet 2021 à 16h45 par A.M.

Après avoir déjà réalisé un recrutement impressionnant, le PSG souhaite désormais boucler l'arrivée d'un nouveau milieu de terrain. Et cela tombe bien puisque Paul Pogba et Eduardo Camavinga sont intéressés.

Depuis l'ouverture du mercato, Leonardo n'a pas chômé. En effet, le PSG s'est déjà offert quatre renforts de poids à savoir Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Mais ce n'est pas encore termine puisque le club de la capitale a pour ambition de recruter au moins encore un milieu de terrain d'envergure. Dans cette optique, les noms qui reviennent le plus régulièrement sont ceux de Paul Pogba et Eduardo Camavinga.

Pogba et Camavinga intéressés par le PSG ?