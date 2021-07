Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann totalement dans l'impasse pour son avenir ?

Publié le 7 juillet 2021 à 14h00 par A.M.

Alors que son départ serait bien vu du côté du FC Barcelone, Antoine Griezmann n'aurait toutefois pas beaucoup d'options pour rebondir dans un autre club.

Cet été, la priorité du FC Barcelone est de vendre. Et pour cause, le club catalan doit impérativement alléger sa masse salariale afin de pouvoir conserver Lionel Messi qui est officiellement libre de tout engagement depuis le 1er juillet. Dans cette optique, le Barça envisage une rupture de contrat pour Samuel Umtiti et Miralem Pjanic tandis que plusieurs grosses ventes sont espérées à l'image de celles de Philippe Coutinho et Ousmane Dembélé, voire celle d'Antoine Griezmann. Toutefois, pour l'attaquant français, cela s'annonce compliqué.

Griezmann a peu d'options pour son avenir