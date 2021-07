Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grande préférence pour l’avenir d’Antoine Griezmann ?

Publié le 7 juillet 2021 à 4h30 par T.M.

Compte tenu des déboires financiers du FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait être vendu cet été. Mais où pourrait alors atterrir l’international français ?

Pour Joan Laporta, prolonger Lionel Messi n’est pas une mince affaire. En effet, les finances du FC Barcelone sont dans le rouge et avec les réglementations du championnat espagnol, le club catalan doit faire un grand ménage avant de pouvoir faire signer un nouveau contrat à l’Argentin, mais aussi enregistrer ses recrues. Ainsi, des départs sont attendus au Barça et actuellement, tous les regards se tournent notamment vers Antoine Griezmann. Alors que le Français pourrait donc donner un grand bol d’air frais aux Blaugrana, il faut encore trouver preneur.

Où jouera Griezmann ?