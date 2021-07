Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme annonce du Barça à Griezmann ? La réponse !

Publié le 7 juillet 2021 à 11h00 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Antoine Griezmann est régulièrement annoncé sur le départ, mais le FC Barcelone n'aurait toujours pas contacté l'attaquant français pour lui demander de partir.

En pleine crise économique, le FC Barcelone cherche à réaliser des économies sur sa masse salariale afin de réussir à conserver Lionel Messi dont le contrat a pris fin le 30 juin. Dans cette optique, le Barça envisage des solutions radicales comme la possibilité de rompre les contrats de Samuel Umtiti et Miralem Pjanic. Plusieurs ventes ont déjà été bouclées à l'image de celles de Konrad de la Fuente et Junior Firpo, mais c'est loin d'être terminé puisque d'autres départs sont espérés comme ceux de Philippe Coutinho et Antoine Griezmann.

Le Barça n'a rien demandé à Griezmann