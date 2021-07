Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt, Arabie Saoudite... Ce nouvel indice de taille sur la vente du club !

Publié le 7 juillet 2021 à 10h30 par A.M.

Alors que les rumeurs concernant la vente de l'OM se multiplient ces derniers mois, Romain Molina apporte sa pierre à l'édifice assurant que si la tendance se confirme, les médias le sauront.

Depuis les déclarations de Thibaud Vézirian, qui assurait en février que l'OM était vendu, ce dossier affole les supporters. Seul problème, alors que tout semblait bouclé il y a quasiment 5 mois, rien n'a été officialisé, et la tendance ne semble pas être à une arrivée imminente de l'Arabie Saoudite. En effet, Frank McCourt ainsi que plusieurs médias ne cessent d'affirmer que l'OM n'est absolument pas sur le point d'être vendu. Malgré tout, certains supporters ne se fient pas aux informations des médias dits traditionnels et préfèrent se raccrocher à ce que disent certains insiders sur Twitter. Romain Molina met donc les choses au clair.

«Si un journaliste a des informations sur la vente de l’OM, il va les sortir tout de suite»