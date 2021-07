Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria boucle un transfert à 4,5M€ !

Publié le 7 juillet 2021 à 8h15 par A.M.

Déjà très actif sur le marché, l'OM va boucler un nouveau renfort puisque Pablo Longoria aurait trouvé un accord avec Santos pour le transfert de Luan Peres.

Rien n'arrête Pablo Longoria sur le marché. Le président de l'OM est effectivement au four et au moulin pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, cinq recrues ont déjà été bouclées puisque Gerson (Flamengo), Konrad de la Fuente (FC Barcelone), Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Cengiz Under (AS Roma) et Mattéo Guendouzi (Arsenal). Et c'est loin d'être terminé. Pau Lopez devrait débarquer sous la forme d'un prêt avec option d'achat dans les prochaines heures. Tandis qu'une recrue made in Sampaoli est également en approche.

Luan Peres arrive !