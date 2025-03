Cette annonce de l'OM va mettre le feu au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gêné par les problèmes d'arbitrage en ce moment, l'OM a eu une belle carte à jouer en cette fin de saison pour terminer sur le podium de Ligue 1, synonyme de place en Ligue des champions l'année prochaine. La semaine prochaine, les hommes de Roberto De Zerbi disputeront un duel très attendu face au PSG au Parc des Princes. L'occasion pour Amine Gouiri de se rappeler de bons souvenirs.

Depuis quelques semaines, Amine Gouiri évolue désormais sous les couleurs de l'OM. L'ancien joueur formé à l'OL et passé par le Stade rennais s'était illustré la saison dernière en inscrivant un joli but, bien emmené par Désiré Doué. A l'approche de son premier Classique, il s'est confié sur ce que ce match représente pour lui. En évoquant bien sûr le joli but inscrit au Parc des Princes.

Gouiri a hâte du Classique

Le 16 mars prochain, le PSG et l'OM disputeront un nouveau duel, quelques mois après celui de la phase aller qui avait tourné largement à l'avantage des Parisiens. Les Marseillais, qui ont renouvelé leur envie de faire tomber leurs rivaux récemment, ont forcément envie de s'illustrer là-bas. « Si c'est spécial pour moi d'affronter le PSG avec l'OM ? Oui, bien sûr. Franchement, le Clasico, c'est le plus gros match en Ligue 1. Marseille - PSG, tout le monde le regarde à la TV. Moi je regardais tous le temps, c'est LE match. C'est vrai que le jouer en tant que Marseillais, ça va être quelque chose de spécial » confie Amine Gouiri dans un entretien pour Maritima sur YouTube.

Gouiri prêt à refaire le coup

La saison dernière, le Stade rennais avait réussi à décrocher un match nul au Parc des Princes lors de la phase retour de Ligue 1 et la rencontre avait notamment été marquée par un but d'Amine Gouiri lorsqu'il évoluait sous les couleurs du club breton. « Si j'ai des repères dans l'une des surfaces de réparation du Parc des Princes ? (Rire) Oui le petit extérieur du pied l'année dernière. Je pense que c'est l'un de mes plus beaux buts depuis que j'ai commencé ma carrière » poursuit le joueur de 25 ans, qui a fait des débuts remarqués à Marseille.