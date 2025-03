OM : Le gros chambrage qui tourne mal !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet hiver à l'OM, Luiz Felipe est revenu sur l'accrochage qu'il a eu avec Joaquin Correa lorsqu'il portait le maillot de la Lazio Rome. Après un match face à l'Inter, le défenseur a chambré son vieil ami, qui n'était pas d'humeur à rigoler. L'arbitre non plus puisqu'il avait écopé d'un carton rouge, l'un des seuls de sa carrière.

Luis Henrique et Luiz Felipe ont participé à la pastille « Learn more about… » qui comme son nom l’indique permet aux joueurs de dévoiler quelques anecdotes sur leur carrière. Arrivé cet hiver à l’OM, le défenseur brésilien est revenu sur son accrochage avec Joaquin Correa, passé également par Marseille, lors d’un match entre la Lazio et l’Inter.

Un pactole pour l’OM, la promesse folle en direct !

➡️ https://t.co/LbMHyq1s7e pic.twitter.com/KZ39Zo2Vuv — le10sport (@le10sport) March 7, 2025

Luiz Felipe revient sur sa brouille avec un ancien de l'OM

« Je pense que c’est le seul carton que j’ai eu dans ma carrière. C’était à cause de Tucu, qui a d’ailleurs joué ici. Le match Lazio-Inter venait de se terminer, c’était intense, nous avion marqué le troisième but. Il y avait un de leurs joueurs à terre et nous n’avions pas mis le ballon dehors » a confié Luiz Felipe.

« J’ai rigolé au mauvais moment »

Mais la situation a vite dérapé. « A la fin du match, il y a eu toute cette confusion. Et moi, je suis un chambreur, j’ai rigolé au mauvais moment. J’ai saut sur le dos de Correa, puis il a mal réagi. Il n’a pas du voir que c’était moi, je ne sais pas. Mais ça fait partie du football, ça m’a servi de leçon » a déclaré Felipe, qui est, malgré tout, resté en très bons termes avec Correa.