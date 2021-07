Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, OM... Griezmann prend une grande décision pour son avenir !

Publié le 7 juillet 2021 à 13h15 par A.M.

Annoncé sur le départ ces derniers jours, Antoine Griezmann n'aurait toutefois pas l'intention de rejoindre de le PSG, notamment à cause du fait qu'il supporte l'OM.

L'avenir d'Antoine Griezmann est toujours aussi flou du côté du FC Barcelone. Bien que son contrat court jusqu'en juin 2024, le club catalan cherche à réaliser des économies drastiques notamment pour réussir à conserver Lionel Messi. Dans cette optique, la vente de l'attaquant français serait bien vue compte tenu du fait qu'il possède l'un des plus gros salaire de l'effectif catalan. Et parmi les clubs susceptibles d'accueillir Antoine Griezmann, le PSG est parfois cité par la presse espagnole.

Griezmann ne veut pas rejoindre le PSG