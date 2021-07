Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Entre Ferhat et Bouanga, Longoria aurait tranché !

Publié le 7 juillet 2021 à 19h10 par T.M.

Selon les derniers échos, Zinedine Ferhat et Denis Bouanga auraient tapé dans l’oeil de l’OM. Et entre le joueur de Nîmes et celui de l’ASSE, Pablo Longoria aurait sa préférence.

L’OM est très actif sur ce marché des transferts. En effet, Pablo Longoria se démène pour trouver des recrues à Jorge Sampaoli et pour cela, il regarde à travers le monde entier. Jusqu’à présent, les Phocéens sont allés piocher au Brésil, en Allemagne, en Espagne, en Italie et en Angleterre, mais voilà que le marché français pourrait désormais être exploré. Longoria aurait en effet activé certains dossiers dans l’Hexagone. Ces derniers jours, il a ainsi été expliqué que l’OM apprécierait Zinedine Ferhat (Nîmes) ou encore Denis Bouanga (ASSE). Mais visiblement, les deux joueurs ne débarqueront pas sur la Canebière.

Bouanga plutôt que Ferhat ?