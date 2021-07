Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dossier de Pablo Longoria fixé à 4M€ !

Publié le 6 juillet 2021 à 22h10 par T.M.

Pour renforcer l’OM, Pablo Longoria regarde également en France. En effet, le profil de Zinedine Ferhat intéresserait notamment les Phocéens, et les exigences de Nîmes seraient connues.

Depuis l’ouverture du mercato estival, l’OM a déjà annoncé 5 recrues. Alors que Pablo Longoria travaille d’arrache-pied pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli, Konrad de la Fuente, Gerson, Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Matteo Guendouzi se sont donc engagés avec les Phocéens. Et le recrutement marseillais serait encore loin d’être terminé. D’autres recrues sont attendues à l’OM et pour cela, Longoria ne manquerait pas de regarder en France. Ainsi, dernièrement, il a notamment été question de discussions avancées pour l’ailier de Nîmes, Zinedine Ferhat.

Un transfert à 4M€ !