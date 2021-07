Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : PSG, Manchester, Atlético... Ça s'emballe déjà pour Griezmann !

Publié le 7 juillet 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il serait poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Antoine Griezmann ne manquerait pas de pistes pour son avenir. En effet, le champion du monde français pourrait atterrir au PSG, à Chelsea, à Manchester United, City, ou encore faire son retour à l'Atlético cet été.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Lionel Messi est libre de tout contrat depuis plusieurs jours. Malgré tout, Joan Laporta n'aurait pas abandonné l'idée de prolonger La Pulga et ferait le maximum pour le rapatrier au plus vite. Pour se donner les moyens de ses ambitions, le président du FC Barcelone procéderait actuellement à un grand ménage dans son effectif. Après s'être débarrassé de Jean-Clair Todibo (OGC Nice), de Konrad de la Fuente (OM), de Junior Firpo (Leeds) et de Francisco Trincao (Wolverhampton), Joan Laporta ne compterait pas en rester là, car il serait contraint de débloquer davantage de fonds pour renouveler le contrat de Lionel Messi. Ainsi, selon les dernières informations de Mundo Deportivo , le nouveau patron du Barça chercherait un point de chute à Miralem Pjanic, Philippe Coutinho, qui aurait la cote en Angleterre, Neto, Carles Aleñá et Martin Braithwaite. Mais ce ne serait pas tout, puisque le FC Barcelone se devrait également de vendre Antoine Griezmann ou Sergi Roberto afin d'avoir les épaules suffisamment solides pour la prolongation de Lionel Messi, et ce, tout en restant dans les clous du fair-play financier.

Une aventure en Premier League à Chelsea, Manchester United ou City ?

En plus du renouvellement de Lionel Messi, le FC Barcelone aurait d'autres arguments pour se séparer d'Antoine Griezmann. En effet, Joan Laporta peut se permettre de vendre le champion du monde français car il a déjà recruté Sergio Agüero et Memphis Depay. De plus, Antoine Griezmann a un énorme poids sur la masse salariale du Barça. Ainsi, un départ du numéro 7 de Ronald Koeman allégerait les caisses catalanes. Enfin, Antoine Griezmann disposerait également d'une très belle cote sur le marché. Ce qui pourrait permettre au FC Barcelone d'encaisser un gros chèque et de rééquilibrer ses comptes. D'autant qu'Antoine Griezmann aurait de fervents admirateurs à travers l'Europe.

Un retour aux sources à l'Atlético ou au PSG ?