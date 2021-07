Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta serait fixé pour cette star de Serie A !

Publié le 7 juillet 2021 à 7h30 par B.C.

Alors que Lorenzo Insigne figurerait sur la short-list du FC Barcelone, Joan Laporta serait en difficulté dans ce dossier.

Engagé avec le Napoli jusqu’en juin 2022, Lorenzo Insigne va devoir prendre une grosse décision dans les prochains jours. L’attaquant du Napoli n’a toujours pas tranché pour son avenir mais pourrait se résoudre à rester si Aurelio De Laurentiis était disposé à lui offrir un salaire annuel supérieur à 5M€. En attendant, l’Italien a la cote, et le FC Barcelone ainsi que Tottenham seraient notamment sous le charme, ce qui n’inquiète pas pour autant Aurelio De Laurentiis. « Insigne est un produit de l'académie et l'avenir dépend de lui. C'est à lui de décider, si Insigne me dit qu'il est fatigué de Naples et qu'il souhaite faire le tour de l'Europe, ce sera sa décision, certainement pas la nôtre », confiait dernièrement le président napolitain. Cependant, même si la porte est ouverte pour Lorenzo Insigne, le Barça devrait avoir du mal à parvenir à ses fins.

La piste Insigne trop compliquée à boucler pour le Barça ?