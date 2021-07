Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération colossale se profile pour Kylian Mbappé !

Publié le 7 juillet 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors que Nasser Al-Khelaïfi refuse en public d’évoquer une vente de Kylian Mbappé, le PSG devrait témoigner d’un véritable dégraissage du côté du Real Madrid qui espérerait avoir une opportunité dans le dossier Mbappé cet été.

Le PSG pourrait témoigner du départ de Kylian Mbappé au cours du mercato estival. En effet, alors que les recrues semblent s’empiler au sein du club de la capitale, aucune prolongation de contrat n’est sur le point d’être signée pour Mbappé. Son engagement envers le Paris Saint-Germain prendra fin en juin 2022 et le Real Madrid resterait à l’affût d’une vente. As révélait dernièrement que le club merengue ne voudrait pas ternir sa bonne relation avec le PSG et attendrait un appel du président Nasser Al-Khelaïfi concernant un transfert de Kylian Mbappé. De son côté, son homologue du Real Madrid Florentino Pérez préparerait le terrain pour lancer une jolie offensive.

Un nettoyage d’été à Madrid pour Mbappé ?