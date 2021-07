Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pep Guardiola a un énorme coup à jouer au Barça !

Publié le 7 juillet 2021 à 5h15 par T.M.

Actuellement à Manchester City, Pep Guardiola pourrait notamment aller piocher au FC Barcelone. Et rejoindre les Citizens ne dérangerait pas Riqui Puig…

La situation est critique au FC Barcelone. Afin de faire prolonger Lionel Messi et d’enregistrer les recrues déjà annoncées, Joan Laporta doit se séparer de nombreux joueurs. Des départs sont ainsi attendus. Du côté de Manchester City, on semble d’ailleurs avoir un oeil sur ce qui se passe en Catalogne. En effet, dernièrement, il avait été annoncé que Pep Guardiola était intéressé par Sergi Roberto ou encore Ousmane Dembélé, bien qu’aujourd’hui un départ du Français ne serait plus d’actualité compte tenu de sa blessure.

Un avenir à Manchester City ?