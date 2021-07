Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une porte de sortie se dégage pour Antoine Griezmann !

Publié le 6 juillet 2021 à 21h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone songerait à se séparer d’Antoine Griezmann, plusieurs clubs d’un autre championnats pourraient être à même de l’accueillir.

Arrivé il y a deux ans au FC Barcelone, Antoine Griezmann n’a jamais réussi à véritablement s’imposer au sein du club catalan. De ce fait, et ce d’autant plus que le club catalan doit absolument vendre afin d’alléger sa masse salariale pour ensuite boucler la prolongation de Lionel Messi, la direction du Barça songerait à se séparer de son international français au cours de cette fenêtre estivale des transferts. Et dans cette optique, une porte de sortie pourrait déjà être en train de se dégager pour l’ancien joueur de l’Atlético de Madrid.

Antoine Griezmann aurait la cote en Premier League !