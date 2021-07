Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’avenir de Jordi Alba est scellé !

Publié le 7 juillet 2021 à 7h00 par H.G.

Alors qu’il avait été annoncé sur le départ du FC Barcelone, Jordi Alba devrait finalement ne pas bouger du club catalan cet été.

Le FC Barcelone est plus que jamais dans l’embarras sur le plan financier. Et pour cause, sa masse salariale est bien trop élevée par rapport aux règles en vigueur en Liga, chose qui l’empêche actuellement d’enregistrer la moindre arrivée et surtout boucler la prolongation du contrat de Lionel Messi. En conséquence, le club catalan doit absolument vendre certains de ses joueurs, et il serait même prêt à se séparer de certains de ses cadres tels que Jordi Alba.

Jordi Alba va rester au FC Barcelone !