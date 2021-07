Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman, Laporta... Eric Garcia évoque son arrivée mouvementée !

Publié le 6 juillet 2021 à 20h00 par B.C.

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone est actuellement dans l’incapacité d’inscrire ses quatre renforts estivaux pour le championnat à venir. Concerné par ce problème, Eric Garcia avoue qu’il n’était pas informé de la situation.

Malgré ses problèmes financiers, le FC Barcelone s’est déjà montré très actif sur le marché des transferts en s’attachant les services de quatre joueurs : Sergio Agüero, Eric Garcia, Emerson et Memphis Depay. Cependant, le plus dur reste encore à faire pour le club culé. En effet, la masse salariale du FC Barcelone avoisine les 347M€ alors que la limite fixée par la Liga est estimée à 160M€, un problème de taille puisque Joan Laporta n’a toujours pas la possibilité d’inscrire ses quatre renforts pour le championnat à venir. Des ventes sont donc espérées, et celle de Junior Firpo vers Leeds officialisée ce mardi n’est que la première d’une longue série. Interrogé par Goal , Eric Garcia s’est prononcé sur son arrivée en Catalogne et n’a pas échappé à une question concernant la crise traversée actuellement par le Barça.

« Le problème de masse salariale ? Je n’étais pas au courant »