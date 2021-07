Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce constat accablant sur le retour de Ben Arfa...

Publié le 8 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Alors qu'Hatem Ben Arfa aurait tenté d'effectuer son retour à l'OM, Eric Di Meco fracasse cette piste.

Mardi soir, L'Equipe a lâché une petite bombe, révélant qu'un retour d'Hatem Ben Arfa à l'OM, 11 ans après son départ, était dans les tuyaux. Toutefois, en conférence de presse, Pablo Longoria a mis les choses au clair à ce sujet : « Je n'aime pas qu'on rendre public des discussions individuelles et qu'on se serve de l'OM pour des intérêts personnels. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Je précise que c'est Ben Arfa qui a contacté Sampaoli, et pas le contraire ».

«Là, avec Ben Arfa, tu plombes tout ton recrutement sur un joueur»