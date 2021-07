Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino se voit recommander un buteur !

Publié le 8 juillet 2021 à 3h30 par A.M.

De retour au PSG après une saison au RC Lens, Arnaud Kalimuendo aura un coup à jouer au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino comme l'explique Saïd Aigoun, ancien coach des équipes jeunes du PSG.

Cet été, le PSG cherchera probablement à bouleverser son secteur offensif notamment au poste d'avant-centre. En effet, Leonardo essaie toujours de conserver Moise Kean, prêté la saison dernière sans option d'achat, tandis qu'une vente de Mauro Icardi n'est pas à exclure. Dans cette optique, Mauricio Pochettino pourrait s'appuyer sur Arnaud Kalimuendo auteur d'une saison aboutie au RC Lens et qui revient de son prêt. Saïd Aigoun, ancien coach des équipes jeunes du PSG, estime en tout cas que le jeune attaquant aura son mot à dire.

«Il a les atouts pour entrer dans les plans de Pochettino»