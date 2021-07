Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti voudrait boucler une opération à 90M€ !

Publié le 7 juillet 2021 à 16h00 par A.D.

Alors que Manchester City aurait pensé à l'inclure dans l'opération Harry Kane, Raheem Sterling serait vexé et penserait à quitter les Citizens cet été. Conscient de la situation, Carlo Ancelotti serait prêt à sauter sur l'occasion cet été. Toutefois, le coach du Real Madrid serait contraint de lâcher environ 90M€ pour faire plier Pep Guardiola.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Manchester City, Raheem Sterling envisagerait de changer de club dès cet été d'après The Athletic . Alors que sa direction aurait songé à l'insérer dans la transaction pour récupérer Harry Kane, l'attaquant des Citizens l'aurait très mal pris et ne voudrait plus faire long feu dans le club emmené par Pep Guardiola. Une information qui n'aurait pas échappée à Carlo Ancelotti, bien décidé à profiter de l'aubaine.

Carlo Ancelotti en pincerait pour Raheem Sterling